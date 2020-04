Geen corso in Eelde, en toch gaan de bloembollen de grond in

Niet voor hun eigen corso dus, maar voor de corso's die misschien nog wel doorgaan. Als de bollen niet gepoot worden, moeten ze weggegooid worden. De dahlia's gaan dus naar andere corso's, en als die ook niet doorgaan dan krijgt iedereen een bosje dahlia's op tafel.

Elim poot voor zichzelf

Ook in Elim gaan de bollen vandaag de grond in. Ondanks corona heeft bloemencorso Elim nog geen plannen om het jubileumjaar af te gelasten. 12 september staat vooralsnog op de kalender voor het 50ste corso. "En zelfs als we rond de bouwvak besluiten over het wel of niet doorgaan, dan hebben we geen problemen. Want die harde werkers hier in Elim kunnen in een paar weken tijd nog prachtige wagens maken", zegt voorzitter Rudolf Guichelaar van het corso.

De wagen waarmee ze de dahlia's gepoot worden zijn coronaproof gemaakt. Zo zijn er spatschermen aangebracht, waardoor de poter en de bestuurder van het wagentje van elkaar gescheiden zijn.

