Video: Nieuwe parkeergarage Willinkplein Emmen klaar voor gebruik

De bestaande parkeergarage onder het Raadhuisplein is uitgebreid met 165 parkeerplaatsen. Er kunnen nu in totaal 673 auto's in. Daarnaast zijn er ook 180 parkeerplaatsen boven de grond gemaakt.

Vanaf de Hondsrugweg kunnen bezoekers de parkeergarage in- en uitrijden. De gemeente Emmen laat weten dat het nu nog niet mogelijk is om alle trappenhuizen te gebruiken, omdat de bouw van het gebouw erboven nog in volle gang is. Daarom is er een tijdelijke in- en uitgang voor voetgangers via het Raadhuisplein.

Tijdelijke ingang blijft open

De tijdelijke ingang vanaf de Wenning, bij supermarkt Albert Heijn, blijft nog een tijdje open. Het al bestaande deel van de parkeergarage, onder het Raadhuisplein, krijgt namelijk een nieuwe vloer. Onder meer de bewoners van de Myriadeflat moeten daarom nog tot eind mei inrijden vanaf de tijdelijke inrit. Ook als de Hondsrugtunnel deels is afgesloten door bouwwerkzaamheden, moeten bezoekers nog gebruik maken van deze tijdelijke ingang.

Het afgelopen jaar is door projectontwikkelaar Peter van Dijk gebouwd aan een uitbreiding van de garage met daar bovenop ruimte voor horeca, kantoren en een hotel.

