Aantal coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen groeit naar 35

Er liggen in Drenthe 35 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is er een meer dan gisteren.

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen 23 patiënten, drie meer dan gisteren. Daar staat tegenover dat er twee patiënten van de Intensive Care afgingen. Daar liggen er nu nog 12.

In Drenthe liggen de coronapatiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Scheper Ziekenhuis van Treant in Emmen.

Noordelijke ziekenhuizen

In de ziekenhuizen in Noord-Nederland liggen vijf coronapatiënten minder dan gisteren. Op de verpleegafdelingen in Drenthe, Groningen en Friesland liggen 117 patiënten, een minder dan gisteren. Op de noordelijke IC's liggen vier coronapatiënten minder.

De Noord-Nederlandse ziekenhuizen verplegen nog 69 patiënten uit andere regio's, van wie 49 op de Intensive Care-afdelingen.

Lees ook: