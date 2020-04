Meppeler zanger maakt liedje na misverstand

Er is echter nog een probleem. Want die nieuwe single, die is er nog helemaal niet. Waarom maak je er niet één, stelt zijn vriendin voor.

Vrijdagmiddag rond 16.00 uur zit Ruud Fieten in de radio-uitzending. Er is zelfs een fragment van het liedje te horen, de première van het liedje zou 's avonds volgen. En dat lukt Fieten. Het nummer 'The past has yet to come' is na enkele uren geboren.

Fieten maakte met zijn vriendin de volgende video erover. De tekst gaat door onder de video.

Hoe de dag van Ruud Fieten verliep

'Wel een openbaring'

"Zonder dat telefoontje was het zeker niet gelukt", blikt Fieten vanmiddag terug op het misverstand. "Om een voorbeeld te geven: ik was twee jaar bezig over mijn vorige EP en daar stonden vijf liedjes op."

"Ik ben er wel blij mee", aldus Fieten over zijn creatie. "Misschien heb ik druk van buitenaf nodig om sneller keuzes te maken. Wel mooi om erachter te komen hoe dat dan werkt. Dit is wel een openbaring."