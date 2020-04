Grote vraag naar spatschermen in bestelbusjes: 'De telefoon staat roodgloeiend'

"De telefoon staat roodgloeiend", vertelt Allerd Grond. "We krijgen momenteel aanvragen vanuit heel Nederland, maar ook uit België en Spanje."

Geen beugels, schroeven en gaten

In de bestelbusjes worden de spatschermen in het midden tussen de bestuurder en de bijrijder geplaatst. Dit gebeurt zonder schroeven en beugels te gebruiken. "Het is een tijdelijk product. Als de crisis voorbij is, wil je geen auto vol met steunen, beugels en gaten. De schermen worden op maat gemaakt zodat ze grotendeels worden vastgeklemd in de auto. Soms gebruiken we nog een tyrap om het scherm extra vast te maken", vertelt Grond. In taxi's worden de schermen aan de hoofdsteunen gemonteerd.

Grond heeft de afgelopen tijd ook andere afscheidingen tussen bestuurder en bijrijder voorbij zien komen. "Sommigen hangen een doorzichtig tafelkleed op. Dat kreukelt en dat rimpelt. Hierdoor is het zicht naar de spiegel bij de passagierskant bijna helemaal weg", vertelt Grond. Daarom heeft Grond ervoor gekozen om de spatschermen van plexiglas te maken. "Daar kan je goed doorheen kijken en het geeft weinig schittering."

De toekomst?

Grond en zijn monteurs kunnen de vraag bijna niet aan. "We hebben één persoon die fulltime met alle mail en telefoontjes bezig is. We hebben een monteur uit de werkplaats moeten halen die alleen maar bezig is met het inmeten van de schermen."

Het ziet er niet naar uit dat alle coronamaatregelen binnenkort worden opgeheven. Zijn de schermen in de auto het nieuwe normaal? Dat durft Grond niet met zekerheid te zeggen. "Het wordt nu door diverse instanties opgepikt. We hebben ook een aanvraag lopen van de politie. Maar voor het probleem wat er nu is, is dit in onze ogen de beste oplossing", zegt Grond.