Buigen voor de kat, hond zoekt leider; maar wel een brokkie extra vandaag

Het is Dierendag en dat zullen veel van onze 'huisvrienden' merken; in menige woning gaat de pot met honden- of kattensnoepjes wat vaker open. Voor een trouwe volger van onze rubriek Zoek Het Uit! van RTV Drenthe is deze dag reden om een vraag te stellen over onze viervoeters. De betreffende inwoonster van Gieten wil namelijk weten wat er waar is van het gezegde 'Een hond heeft een baas, een kat personeel.'