Man (21) verdacht van zedendelict Marsdijk, verdachte ontkent

Een 21-jarige man uit Assen wordt verdacht van poging verkrachting en poging doodslag van een jonge vrouw in de woonwijk Marsdijk in Assen. Het slachtoffer is nog minderjarig.

De twintiger verscheen maandag zonder een advocaat op de eerste openbare rechtszitting in Assen. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld. Het onderzoek is nog niet afgerond. De man moet nog psychisch worden onderzocht. Het wachten is ook op een letselrapport met daarin een interpretatie van het letsel. Dit is nodig om vast te stellen of het gaat om poging tot doodslag of zware mishandeling. Daarnaast is het dna-onderzoek nog niet afgerond.

Ontkennende verdachte

De man wordt verweten dat hij in de nacht van 19 juli de jonge vrouw aanviel. Hij zou daarbij hebben geroepen dat hij seks met haar wilde hebben en zou haar keel hebben dichtgedrukt. Er is letsel bij haar aangetroffen en er is een getuige van dit gebeuren. De verdachte werd op basis van een persoonsomschrijving aangehouden. De man ontkent de verkrachtingspoging en dat hij haar probeerde te wurgen. "Ik heb spijt van de ruzie, dat andere is niet gebeurd", zei hij.

Advocaat toegewezen