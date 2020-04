Wildplukken met Leah Groeneweg: dovenetel en hondsdraf

Dit is het vierde deel van een ROEG!-serie over wildplukken.

"De hondsdraf staat er nu perfect bij", zegt Groeneweg. "Het is nu aan het bloeien. Het is een kruipertje, heel veel mensen hebben het in de tuin en zien het als onkruid. Maar je kan de jonge scheuten, die 'topjes' met paarse bloemetjes en blad, gebruiken in de keuken als kruid." Naast de toepassing als smaakmaker, geeft Groeneweg aan dat het een goede nectarplant is voor vlinders en bijen.

'Mijn lievelingsplantje'

Dovenetel bloeit nu ook: witte, paarse en gele varianten. "De witte is het allerlekkerst. Het is heel kruidig, het is qua smaak mijn lievelingsplantje. Stop je het rauw in de mond dan is het haast te sterk, het is heel aromatisch. Ook deze plant eet je niet als groente maar als kruid, je gebruikt de jonge scheuten. Het kan bijvoorbeeld door de salade of grove stamppot." Als de plant straks is uitgebloeid, verliest het volgens Groeneweg de lekkere smaak. "Witte dovenetel is heel veelzijdig, het is ook lekker in eiergerechten, als thee samen met gember of door de smoothie. Het is heel makkelijk in gebruik, je kan gewoon het recpt maken dat je al kent en het toevoegen in plaats van bijvoorbeeld peterselie of rozemarijn. Dat kan bijna niet mislukken."

In onderstaande video, uit het ROEG!-archief, zie je Leah Groeneweg en Tim Horneman samen een omelet met hondsdraf en dovenetel maken. De recepten staan onder de video.

Recept: Bietenspread met hondsdraf en dovenetel

Ingrediënten:

2 gekookte bietjes

100 gram rauwe cashewnoten

klein bosje hondsdraf en witte dovenetel

2 theelepels mosterd

scheut olijfolie

scheutje citroensap

peper en zout

Bereiding:

Snijd de bietjes en de wilde kruiden in stukjes.

Doe alle ingrediënten in een maatbeker en pureer met de staafmixer tot het een puree is. Maal niet te lang, anders wordt het te 'zalvig'.

Lekker op een stukje stokbrood, komkommer, blaadje witlof of met stukjes bleekselderij.

Recept: Wilde kruidenomelet

Ingrediënten:

1 bos hondsdraf en witte dovenetel

2 bosuitjes

6 eieren

5 zongedroogde tomaten (in olie)

1 scheut olie

peper en zout

Bereiding:

Snijd de hondsdraf en dovenetel fijn en de bosuitjes en zongedroogde tomaten in stukjes.

Kluts de eieren in een beslagkom. Roer de overige ingrediënten, behalve de olie, erdoor.

Verhit de olie in een koekenpan en giet het eimengsel er in.

Bak op een laag vuurtje tot de bovenkant (bijna) gestold en de onderkant goudbruin is. Keer de omelet om, eventueel met behulp van een bord. Bak tot ook de andere kant goudbruin is.

Belevenissen in de Drentse natuur

Leah Groeneweg biedt samen met natuurgids Tim Horneman diverse workshops en belevenissen in de Drentse natuur aan. Hun bedrijf In het wilde weg organiseert onder meer teamuitjes, wildplukcursussen en kanotochten. Vanwege het coronavirus zijn de meeste van deze activiteiten uitgesteld.

