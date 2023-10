Weg Fochteloërveen twee jaar dicht om natuur te beschermen

Auto's, motoren, vrachtwagens en andere motorvoertuigen mogen twee jaar lang niet over een weg door het natuurgebied Fochteloërveen rijden. De weg wordt afgesloten om de kwetsbare natuur te beschermen. Vanaf 1 november mogen alleen voetgangers, fietsers, bromfietsers, hulpdiensten en mensen met een ontheffing nog over de weg, meldt de gemeente Ooststellingwerf vandaag.

Volgens de gemeente Ooststellingwerf is de weg slecht voor de natuur en het water in het Fochteloërveen. "Aan weerszijden van de weg liggen belangrijke leefgebieden voor zeldzame planten- en diersoorten zoals kraanvogels, slangen, kikkers en padden. De weg is voor de natuur letterlijk een obstakel."