'Iedereen mag weten dat Havelter brigade bestaat en dat we relevanter zijn dan ooit'

Toekomstperspectief

Van de Wiel is positief over de toekomst van de Havelter brigade. Hij denkt wel dat de brigade over 25 jaar nog bestaat, maar twijfelt hoe de gevechtseenheid er tegen die tijd uitziet. "Ik denk wel dat we dan nog wel bestaan, maar in welke vorm weet ik niet", zegt hij.

Van de Wiel legt de toekomst van de 43 Mechbrig volledig in handen van de Nederlandse politiek. Hij vertelt dat één bataljon op korte termijn wordt verhuisd naar Soesterberg om de aantrekkingskracht van de landmacht te vergroten onder jongeren. "Verder zijn we echt afhankelijk van Den Haag. Een krachtige krijgsmacht heeft Nederland echt nog wel 25 jaar nodig. Onze organisatie zal meebewegen met de besluiten die de politiek neemt", aldus Van de Wiel.

Viering

Op 30 oktober viert de brigade haar verjaardag, weliswaar in kleine kring. "We kunnen niet hoezee door de straten heen met een optocht. Dat hadden we op zich wel gewild maar de operationele druk op ons is zo groot geworden dit jaar mede door de trainingstaken met Oekraïners, dat openbare activiteiten simpelweg niet mogelijk zijn" , zegt Van de Wiel.

"Wat we wel doen op de 30ste is dat we intern aandacht besteden aan het jubileum. Dan brengen we het magazine uit en hebben we een speciaal brigade-appel. Dan hebben we écht even een markant moment dat we het vieren", zegt Van de Wiel.