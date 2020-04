Deuren van zorginstellingen nu niet meteen wagenwijd open zetten

En dat duurt inmiddels best al wel een tijdje. Mevrouw Mans uit woonservicecentrum De Weyert in Dwingeloo vierde er vorige week in haar eentje al haar verjaardag. Familie en vrienden mogen er niet in en zij mag er niet uit. Ze vindt het toch al wel lang duren. "Als je nou maar eens even naar de winkel zou mogen", zo zegt ze. "Het duurt inmiddels al zo lang."

Meer aandacht

Ondertussen wordt van alles gedaan om het de bewoners naar hun zin te maken. Zoveel mogelijk activiteiten gaan door en er wordt met beeldbellen contact gezocht met familie. Maar dat is toch niet hetzelfde als je familie kunnen zien.

In De Weyert, onderdeel van ZZWD, is het coronavirus nog niet geconstateerd. Bij collega's van zorginstelling Noorderboog wel. Op drie locaties. Er zijn in verpleeghuis De Kaailanden in Meppel drie bewoners overleden aan het virus. Er zijn negen besmettingen bij bewoners in de hele zorgkoepel vastgesteld.

Veertien personeelsleden hebben het virus, zo schrijft de koepel op hun website. "Dan is het alle zeilen bijzetten", volgens regiomanager Jan Blaauw van Noorderboog. "Ook voor de medewerkers met beschermende middelen. Daar moet bijvoorbeeld voldoende van zijn. Onze protocollen moeten op orde zijn. De medische dienst is opgeschakeld. Ja, dat betekent nogal wat voor iedereen."

Schaarste aan beschermende kleding

Vanuit collega-zorginstellingen verschijnen in de media verhalen over een tekort aan beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, schorten, brillen en handschoenen. Maar volgens Blaauw is daar geen sprake van bij Noorderboog. "We zijn nog niet met een situatie geconfronteerd waarin we een tekort hadden. Dagelijks wordt bekeken of er overal voldoende is. Daar mogen we ons gelukkig mee prijzen, dat er geen tekort is."

Volgens directeur-bestuurder Mariska Roeters van ZZWD heeft haar zorgkoepel ook geen tekort. "We houden de richtlijnen van het RIVM aan voor gebruik. We doen alles wat we kunnen rondom deze beschermingsmiddelen."

Deze zogenoemde PBM tegen het coronavirus worden ook in de thuiszorg gebruikt als dat nodig is. "We doen alles wat we kunnen doen. We zijn veilig. Maar ik heb wel de hoop dat er meer beschermende kleding komt om preventief te gebruiken. Zowel in de thuiszorg als binnen de muren van een zorginstelling. Er is een schaarste. Dus we kunnen het alleen gebruiken volgens de richtlijnen. Meer is er niet."

Deuren openen met beleid

Stel nu dat premier Rutte dinsdagavond aangeeft dat zorginstellingen weer open kunnen. wat dan? Zowel Blaauw als Roeters hebben aarzeling. Jan Blaauw: "Wat je het liefste zou willen is dat onze bewoners weer bezoek mogen ontvangen. Maar ik kan niet beoordelen of de tijd al rijp daarvoor is en of het mogelijk is."

Roeters is ook voorzichtig. "We zijn mooi schoon. Zowel cliënten als medewerkers. Laten we dat eerst houden en afwachten wat de effecten daarvan zijn. Daarna kunnen we een stap verder kijken."

De deur kan niet zomaar open. Daar moeten we goed over nadenken" Mariska Roeters, directeur-bestuurder ZZWD

"Dat moet je heel rustig opbouwen. De deur kan niet zomaar open. Ik zou meteen naar mijn vader en moeder gaan als ze hier zouden wonen. Ik ga er van uit dat iedereen dat ook wil. We moeten er goed over nadenken hoe we dat gaan doen."

Bewoners van De Menning in Wilhelminaoord snappen het dilemma. Aan de koffietafel, op afstand van elkaar, praten ze er over. Personeel heeft de afgelopen dagen voor ons binnen gefilmd, zodat we via RTV Drenthe een inkijkje konden geven in wat er gaande is in de afgesloten zorgcentra.

We missen onze kinderen

Mevrouw Winters is één van de bewoners aan de tafel. Ze mist haar kinderen, maar wil ook het virus niet binnen de deuren. Ze heeft wel een advies voor de premier. "Niet opengooien, maar dat de kinderen ons zouden kunnen bezoeken zou wel mooi zijn. Het is nog te vroeg om het helemaal open te gooien. Het gaat nu nog goed."

Meneer Bleeker is het met haar eens. "Niet doen. We hebben nu pas inzicht in het virus. Het is veel te vroeg om de deuren te openen. Dan is het misschien wel voor niets geweest." En zijn overbuurman Bergsma knikt instemmend. "Het zou mooi zijn, maar het kan niet. Hoe ga je bepalen wie naar binnen mag? Ze hebben het virus nog helemaal niet in de hand. Dicht blijven. Ook al duurt het nog een half jaar."

Mariska Roeters van ZZWD kijkt inmiddels naar de toekomst. Het moment waarop de deuren van bijvoorbeeld De Weyert weer open gaan. "Uiteraard zijn we wel bezig met de voorbereidingen van het begin van het einde. Je moet het rustig opbouwen."