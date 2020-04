Dick Lukkien verwacht niet dat de bal nog gaat rollen in de eredivisie

"Ik weet niet of het morgen al duidelijk zal worden of dat we moeten wachten op de vergadering van de UEFA met alle aangesloten voetbalbonden, die donderdag gepland staat, maar ik verwacht persoonlijk niet dat de eredivisie dit seizoen wordt uitgespeeld", aldus de oefenmeester van de Drentse club.

Lukkien leeft ontspannen toe naar die twee belangrijke dagen. "Ik voel helemaal geen spanning. We staan er qua stand op de ranglijst goed voor. Dat zorgt ervoor dat we onbevangen het resultaat kunnen afwachten, al wil ik dolgraag herstarten mits het verantwoord is. Want laat er geen misverstand over zijn, alle maatregelen die zijn genomen begrijp ik volledig. En ja, ik vind het ook zonde. Mensen missen het en ja, ik ook. Enorm."

De dagbesteding, de omgeving en het omgaan met mensen is gewoon weg Dick Lukkien

Ook bij de spelers, met wie Lukkien zeer frequent een belronde heeft, bespeurt hij hetzelfde gevoel. "Maar dat is ook logisch. De dagbesteding valt helemaal weg, net als de omgeving en de omgang met mensen. Wat ze het liefste doen mag nu niet."

Het gemis is zo groot dat zelfs voetballen zonder publiek het overwegen waard is voor de Veendammer. "Het liefst speel je altijd met publiek. Ik heb één keer, met FC Groningen in de europacup tegen Marseille, in een vrijwel leeg stadion gespeeld. Nou, dat is niet wat je wilt en dat moeten we met z'n allen ook niet willen. Maar aan de andere kant, supporters missen hun club. Ik zie het ook op social media. De mensen missen FC Emmen. Als je dan toch live kunt kijken op de tv. In deze bizarre tijden kan het zeer welkom zijn, maar daar moeten de mensen die erover gaan iets van vinden."

Laten we het gewoon overlaten aan de overheid, de KNVB en de UEFA. Die komen vast wel met een goede beslissing Dick Lukkien

In deze corona-periode is Lukkien vooral vader. "Er is meer dan ooit aandacht voor de kinderen. Dat is ergens ook wel mooi. We brengen veel tijd met elkaar, pakken de fiets regelmatig en ik ben natuurlijk op de doordeweekse dagen huiswerkbegeleider. En in de avond kijk ik dan de vele praatprogramma's op tv. Maar met al die meningen, en iedereen heeft tegenwoordig ook een mening, ben ik wel een beetje klaar na vier weken. Ik schaar me wat dat betreft volledig achter Liverpool-trainer Jürgen Klopp, die vindt dat de mensen in en rondom de voetballerij de beslissingen moeten overlaten aan de overheid, de nationale bonden en de UEFA. Die komen vast wel met een goede beslissing. Ik snap het standpunt van de KNVB tot nu toe overigens ook volledig en ik besef ook dat ze het nooit voor iedereen goed kunnen doen, met welke beslissing de bond straks ook komt.

Ondertussen wordt er volop gespeculeerd over de consequenties als het eredivisieseizoen daadwerkelijk niet meer wordt hervat. Wordt Ajax aangewezen als kampioen, welke ploegen spelen verder Europees voetbal en komen er promovendi en degradanten? Lukkien wil zijn vingers er eigenlijk niet aan branden, maar kan zich goed voorstellen dat clubs in de Keuken Kampioen Divisie op hun achterste poten staan als hun competitie twee clubs kwijtraakt en er RKC en ADO Den Haag niet degraderen. "En wat als Ajax kampioen wordt verklaard. Wat moeten die amateurclubs dan wel niet denken? Ik denk dat Achilles 1894-trainer Harold Wekema dan wel van zich laat horen."