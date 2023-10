Rechter gaat niet mee in bezwaren omwonenden lelieteelt bij Vledder

Het verzoek van de buurtbewoners van de percelen aan De Broeken bij Vledder, waar lelies worden geteeld, per direct te stoppen met ziekmakende gewasbeschermingsmiddelen is door de rechter afgewezen.

De mede-eigenaar van het bedrijf zei op de zitting op 19 september in Assen dat de teelt op zijn einde loopt. Hij moet nog slechts één keer spuiten. Niet met de gevreesde cocktail, maar met een biologische olie, die door toezichthouder SKAL is goedgekeurd. De bewoners hebben niet kunnen onderbouwen dat ook deze olie kan leiden tot risico's, zoals door de buurt voor wordt gevreesd. Daarbij komt dat er nog maar één keer gebruik van wordt gemaakt, vindt de rechter.

De buurtbewoners zeiden dat pogingen om met het bedrijf in gesprek te komen zijn gestrand. De verstandhouding is sinds mei van dit jaar verzuurd. Er waren toezeggingen gedaan, die niet waren nagekomen werd op die zitting gezegd. Volgens de ondernemer was de toonzetting de reden om uit de gezamenlijke WhatsAppgroep te stappen. Hij was bang voor een hetze.