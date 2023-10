Terug van weggeweest: vaccineren tegen corona

Zo'n 10.000 prikken per week. Dat is de opdracht voor GGD Drenthe. En dan gaat het om prikken tegen het coronavirus. De gezondheidsdienst is een nieuwe campagne begonnen voor het vaccineren tegen het coronavirus.

Iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden door het coronavirus, kan die prik krijgen. Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact komen in aanmerking. Deze week gaat het om 3.000 prikken, waarvan 95 procent inmiddels ingepland staat. Volgende week gaat het om het dubbele aantal prikken.

"Het virus is nog steeds niet weg en zoals het er nu naar uit ziet gaat het ook niet weg. Het lijkt een herhaling van zetten te gaan worden: ieder jaar een coronavaccinatie. En vooral voor de kwetsbaren, omdat die kans lopen om ernstig ziek van covid te worden", zegt de vaccinatiecoördinator van de GGD Drenthe.

In Drenthe kunnen mensen op acht locaties terecht voor de boosterprik. Dat zijn grotendeels andere plekken dan de grote vaccinatiecampagnes uit 2021. De locaties zijn wisselend open. Zo wordt er vandaag alleen in dorpshuis De Schalle in Nijeveen geprikt, maar verhuist het vaccinatieteam morgen en overmorgen naar de stadskerk in Emmen, en donderdag en vrijdag volgt De Bonte Wever in Assen.

Steeds op- en afbouwen

De situatie is ook anders dan toen het virus in 2021 nog volop rondging. "Het werk op de manier zoals we nu doen vraagt wat anders van de medewerkers dan eerst. Elke dag zijn we op een andere locatie in de provincie. Iedere dag bouwen we opnieuw op en af. Er staat een grote bus voor de deur en alles moet letterlijk naar binnen."

Mensen van 60 jaar en ouder hebben inmiddels een uitnodiging gekregen. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangere vrouwen krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via www.planjeprik.nl. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen, die toch gevaccineerd willen worden. Het is op dit moment wel verplicht om een afspraak te maken.

Preventie

De nieuwe campagne maakt onderdeel uit van de nieuwe inzet van de GGD om meer te focussen op preventie. "Dat gaat ook over gezonde leefstijl, hoe gaan we om met gezondheid, wanneer gaat iemand wel of niet naar een dokter en wanneer kan je zelf wat opzoeken via www.thuisarts.nl. Er zijn allerlei informatiebronnen te vinden om met elkaar ervoor te zorgen dat de druk op de zorg zo laag mogelijk wordt."