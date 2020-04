VVD vraagt rekenkamer bij kostenverdeling SWO De Wolden-Hoogeveen

Komende donderdag zou Roelof Bisschop een onderbouwd voorstel aan de raad doen voor een andere kostenverdeling binnen de SWO. Bisschop: "Ik heb afgelopen vrijdag aanvullende stukken gekregen uit de organisatie. Maar om die goed te kunnen beoordelen is hulp van de rekenkamer nodig."

Hoogeveen zit op zwart zaad en heeft de algemene reservepot vorig jaar helemaal leeggeplukt. Het college van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie wil uit de malaise komen door 8 miljoen euro te bezuinigen. De raad bespreekt nu een eerste reeks voorstellen waarmee 5 miljoen euro bezuinigd wordt. Inmiddels heeft het college nog een miljoen euro aan bezuinigingsmogelijkheden gevonden die later worden voorgelegd aan de raad.

VVD-fractiewoordvoerder Roelof Bisschop kreeg op 9 april bij de digitale raadsvergadering over de bezuinigingsvoorstellen van het college steun uit de raad. Volgens Bisschop zou Hoogeveen op grond van het inwonertal en het oppervlak niet zeventig procent van de kosten moeten betalen, maar zestig procent.

Verdelingsmodel onder de loep

De rekenkamercommissie zou moeten kijken of de verhouding klopt, of die goed is vastgelegd en of er sprake is van een gevalideerd verdelingsmodel. "De rekenkamer zegt volmondig dat men goed is uitgerust om dat onderzoek te doen", zegt Bisschop.

"In principe is de huidige verdeling in 2015 aan elkaar geplakt. Het enige wat we vragen is of de verdeling nog zuiver is. Wij vinden dat Hoogeveen er wel heel negatief uitspringt", verklaart Bisschop.

Precair onderwerp

Elk procent waarmee de verdeling aangepast wordt in het voordeel van Hoogeveen scheelt de gemeente zes ton. 'Een precair onderwerp' noemt Bisschop het. "Maar wat kun je er op tegen hebben dat te onderzoeken?"

De VVD wil dat de opbrengst van een andere kostenverdeling binnen de SWO ten goede komt aan de zwakkeren in de samenleving. Bisschop: "We vragen het college om te kijken welke bezuinigingsmaatregelen die zwakkeren treffen geschrapt kunnen worden. Als bijvoorbeeld de hele raad valt over de bezuiniging op het Kindpakket (red: een lokale steunmaatregel voor fietsreparatie, boeken en zwembadbezoek), dan kan je dat zo opgevangen."

In het huidige college-voorstel is een bezuiniging opgenomen van ruim zes ton op de SWO. Meer wil De Wolden niet bezuinigen. Ongeveer vier ton zou ten voordele van Hoogeveen zijn. De VVD vindt het te weinig. Bisschop: "We moeten wel meters maken, anders kom je er gewoon niet."

Lees ook: