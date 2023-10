Clemens Otto overweegt alternatief op 50PLUS Assen na chaos bij partijcongres

"Wij zijn een partij die de statuten klaarblijkelijk niet helemaal op orde heeft en de mogelijkheden voor dat baantjesjagen biedt. Het zou niet moeten kunnen dat je binnen een jaar lid kan worden en mee kan doen met stemmingen. Dat vind ik een vorm van ondermijning en zo kan je allerlei verkeerde groeperingen in het parlement krijgen. Dat is risicovol."

'Baantje in de Tweede Kamer'

Dat het beeld van de partij als baantjescarroussel opnieuw aan de oppervlakte komt, daar is Otto 'klaar mee', zegt hij. Daar wil hij afstand van nemen, benadrukt hij. "Wij zitten hier voor de mensen die op 50PLUS in Drenthe hebben gestemd. Ik wil duidelijk maken dat er nog mensen zijn die voor hen strijden in plaats van mensen die over de rug van kiezers een baantje in de Tweede Kamer willen bemachtigen."

Hoe hij dat duidelijk wil maken? "Als ik op een baantje uit was, had ik me gekandideerd en dan was ik denk ik op de lijst gekomen. Ik ben benaderd of ik op de kandidatenlijst wilde komen, dat heb ik niet gedaan. Dat was een bewuste keuze. Ik zit hier voor Assen en om de ouderen en de achterban te steunen, samen met anderen. Ik zou het verraad vinden om op die lijst te komen."

Einde partij?

Politieke partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen kunnen tot volgende week maandag hun kandidatenlijst indienen. De erevoorzitter van 50PLUS, Jan Nagel, vreest dat geen verkiezingsdeelname het einde van de partij betekent en ook voormalig fractievoorzitter Henk Krol is bang dat de partij al om zeep is geholpen door uitgebroken chaos. Dat zeggen beiden tegen het AD

Volgens Otto dient het bestuur nog de kandidatenlijst in zoals hij er zaterdag lag. "Doen ze dat niet dan is het einde verhaal voor deze verkiezingen, en ook het einde voor de partij, denk ik. Dan denken heel veel mensen: we doen niet meer mee door al die onrust, wij zijn er klaar mee."

Afhankelijk van de ontwikkelingen, kijkt Otto hoe het verder moet met 50PLUS in Assen. "Komen we in Tweede Kamer, dan gaan we verder. Komen we er niet in dan gaan we ons beraden."