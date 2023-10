Veel minder problemen met overlastgevende asielzoekers tijdens busritten: 'Gaat hartstikke goed'

Het tegengaan van overlast door asielzoekers in verschillende buslijnen is succesvol, zeggen meerdere partijen. Buschauffeurs voelden zich lange tijd onveilig vanwege overlast door asielzoekers in de busritten van station Emmen naar het AZC in Ter Apel. Maar die tijd is voorbij. De succesvolle maatregelen zijn vandaag vastgelegd in een convenant.

"In het verleden gingen we met een knoop in de maag aan het werk als we lijn 72 of 73 naar Ter Apel moesten rijden", zegt chauffeur Dirk Visser van Qbuzz. Maar inmiddels staan de zaken er totaal anders voor. "Het gaat hartstikke goed momenteel. Dit verdient een acht of een negen."

Lange weg

Sinds 2018 zijn de Qbuzz-chauffeurs samen met FNV Streekvervoer en het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig om veiligheidsmaatregelen te nemen en de communicatie voor en met asielzoekers te verbeteren. Alle genomen maatregelen samen zijn succesvol. Maar vooral de combinatie met een aparte pendelbus van Emmen naar het AZC aanmeldcentrum in Ter Apel en asielzoekers die als gastheer of gastvrouw andere asielzoekers helpen, blijkt een gouden greep.

Het zijn de hosts die het doen

"Die 'hosts' doen buitengewoon goed werk", vindt vakbondsman Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer. "Het is niet alleen het aanspreken van mensen in hun eigen taal, maar asielzoekers weten zelf het beste hoe het is om in een vreemd land aan te komen en je weg te moeten zoeken in het OV."

De asielzoekers die als host op het busstation van Emmen rondlopen doen dat vrijwillig en komen uit de AZC's van Assen en Zweeloo, legt Henk Wolthof uit. Hij is ketenmarinier bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, een soort bemiddelaar tussen allerlei partijen bij overlastgevende asielzoekers. "Dat zijn twee AZC's waarbij de instroom van mensen die nog in de procedure zitten niet snel kleiner wordt. Ze zijn goede helpers want ze hebben hetzelfde meegemaakt."