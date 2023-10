Van speelse Griekse beachbarboy tot serieuze tapasman in Assen: dubbel jubileum voor Mano Tsantirakis

Deze maand begint met een dubbel jubileum voor de Asser horecaman Mano Tsantirakis (52). De vroegere beachbarboy van Kreta is 25 jaar Assenaar. En anno 2023 bestiert hij, na twee andere café-avonturen in de stad, exact tien jaar zijn eigen tapaszaak aan de Markt, onder de naam Bodega Manolitos. "En die beide mijlpalen in mijn leven, dat is wel een feestje waard", zegt de goedlachse Griek.

Hij vindt het namelijk 'best bijzonder', beide jubilea. Vooral omdat hij 25 jaar geleden pardoes in het Asser avontuur is gerold. Zo kwam per toeval z'n baantje in de horeca op zijn pad, en zo verging het tien jaar geleden ook met start van een eigen restaurant in tapas. Maar één ding is zeker, Assen heeft hij inmiddels in z'n Griekse hart gesloten. "Mijn gezin (vrouw Jolanda en drie kinderen, red) is hier gesticht. En dat zat destijds ook niet echt niet in de planning", grijnst hij.

Een sensatie achter de bar

Hij bestierde op z'n twintigste op Kreta zomers in het hoogseizoen met een vriend een beachbar, nadat hij vanaf z'n vijftiende eerst van bordenwasser was opgeklommen tot barman in een hotel waar veel Nederlanders kwamen. Door z'n vriendelijke omgang met hotelgasten, ontstonden er vanzelf vriendschappen, en dat bracht de jonge Griek in 1996 voor een korte vakantie in Groningen.

"Daar kwam ik toevallig in contact met iemand die werkte voor de Asser horecatycoon Paulus van der Linden. Die was destijds eigenaar van Hotel De Jonge en van meerdere cafés aan de Brinkstraat. Ze zochten goed barpersoneel. En zo gebeurde het dat ik 's winters in Assen in café de Beefeater achter de bar stond, en 's zomers terugging naar Kreta om in het hoogseizoen mijn eigen beachbar te runnen."

Na twee jaar op en af, van Assen naar Kreta en weer terug, kreeg Tsantirakis een tweejarig contract van z'n Asser 'baas'. "Dat was in 1998, en daarna ben ik dus definitief blijven plakken." De Griekse aanwinst trok veel bekijks, omdat hij als beachbarboy van Kreta als geen ander met flessen kon goochelen. "Ik trok wel bekijks in die beginperiode, ik was een beetje een sensatie. En ik vond het ook best leuk, ik kreeg veel aandacht, iedereen deed erg vriendelijk tegen me, de ontvangst was zeer warm."