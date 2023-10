Vrouw rijdt met beslagen ruiten en veroorzaakt ongeluk: 120 uur taakstraf

Een 25-jarige vrouw uit Hooghalen heeft voor het veroorzaken van een ongeluk op 12 december op de Beilerweg in Hooghalen een werkstraf van 120 uur opgelegd gekregen. Ze botste op een tegenligger die ze niet had zien aankomen omdat haar voorruit beslagen was.

De rechter rekent het de vrouw aan dat ze met slecht zicht is doorgereden. Ze heeft daarmee andere weggebruikers in gevaar gebracht. De vrouw zei twee weken geleden tegen de rechter dat ze haar ruiten 's ochtends ijsvrij had gemaakt. De condens was volgens haar 'ineens op komen zetten'.