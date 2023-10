Vier jaar cel geëist voor serie inbraken Meppel

Voor zeker acht inbraken in onder meer Meppel, Vledder en Hollandscheveld is vier jaar cel geëist tegen een 27-jarige man uit Meppel. De man werd eind februari opgepakt en zit sindsdien vast.

Vanaf 2021 werd Meppel en omgeving geteisterd door een golf inbraken. Daarbij ging de dader steeds op dezelfde wijze te werk. Ramen werden ingegooid of in de meeste gevallen opengebroken met een koevoet. Vaak lagen de bewoners te slapen, terwijl hun woning werd doorzocht op sieraden en geld.

Een bewoner verklaarde tegenover de politie dat hij 's nachts naar het toilet moest. Bij het uit bed stappen stootte de man tegen een uitgeschoven lade van een kastje. Tot zijn verbazing zag hij meer lades en deurtjes van kasten openstaan. Andere slachtoffers kwamen de volgende ochtend of bij thuiskomst tot de ontdekking dat hun woning was doorzocht.

DNA-match

Bij vier woninginbraken werd DNA gevonden. Het celmateriaal kwam overeen met het DNA van de verdachte. De Meppeler is vaker veroordeeld voor onder meer inbraken en diefstallen. Hij woonde op dat moment aan de Piet Heinstraat in Meppel. Daar vonden de agenten een deel van de buit terug. Ongeveer 600 meter van die woning vond de politie in het water een gestolen kluis.