Celstraf voor Emmenaar die drugsgeld witwaste en zwaar vuurwerk in schuur had liggen

Voor het witwassen van geld dat een 39-jarige man uit Emmen verdiende met handel in hennep moet hij een celstraf van zeven maanden uitzitten. De man verdiende van januari 2019 tot juni 2022 ruim 58.000 euro. Hiervan moet hij, na het aftrekken van de kosten, bijna 44.000 euro terugbetalen.

De agenten namen vorig jaar in juli tijdens de doorzoeking van de woning van de man bijna 2 kilo aan henneptoppen in beslag. Het viel de politie op dat de woning vol lag met dure schoenen, luxeartikelen en kleding. En er lag een busje pepperspray. Vandaar dat de man ook is veroordeeld voor verboden wapenbezit.

Zwaar vuurwerk

Kwalijker vonden de agenten de vondst van een hoeveelheid professioneel vuurwerk. Dat lag open en bloot in de schuur opgeslagen. De Emmenaar had dit een keer aangeschaft, maar nooit aangedurfd het aan te steken. "Dit soort vuurwerk is vele malen zwaarder dan consumentenvuurwerk. Dit had heel ernstig kunnen aflopen, als het was ontploft", zei de rechter.