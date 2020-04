Noorden wacht in spanning af: gaan we 'open' of niet?

Gaan we open? Hoe ver gaan we open - en voor wie? En: willen we dat eigenlijk wel?

Veel scholen staan te springen om weer open te gaan. Kinderen lopen achterstand op, en niet alleen als het om lesstof gaat. Ook het sociale deel van het onderwijs moeten ze nu missen. Maar tegelijk zijn er zorgen als de scholen weer open 'moeten' na de meivakantie.

Gezondheid voorop

Met die vraag worstelen alle Drentse basisscholen. De overkoepelende stichting van alle openbare Drentse basisscholen PRISMA heeft dan ook een brief geschreven aan de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. "Eén ding moet leidend zijn", zei voorzitter Zweers Wijnholds van PRISMA eerder al. "En dat is de gezondheid van onze medewerkers en van onze leerlingen. Afstand houden, vooral in de onderbouw, is heel moeilijk."

Verzorgingshuizen: blijf voorzichtig

Eenzelfde geluid is te horen bij de verzorgingshuizen. Zoals regiomanager Jan Blaauw van Noorderboog het zei: "Wat je het liefste zou willen, is dat onze bewoners weer bezoek mogen ontvangen. Maar ik kan niet beoordelen of de tijd al rijp daarvoor is en of het mogelijk is."

De vraag blijft dus nog even of het Noorden voorsprong moet krijgen op de rest van het land. Kijk hieronder naar 'de meningen op straat'.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

Lees ook: