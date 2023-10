Eén schademelding na aardbeving bij Hooghalen

De schok had volgens het KNMI een kracht van 1,9 op de schaal van Richter en vond plaats op een diepte van 3 kilometer. Het meteorologisch instituut denkt dat de beving samenhangt met de gaswinning bij Eleveld. Het KNMI kan niet uitsluiten dat in de toekomst vaker trillingen in de regio voorkomen.

Aan de winning uit het grote Groningenveld is gisterochtend een einde gekomen. In Drenthe wordt nog gas gewonnen uit kleinere velden.

'Klonk als een straaljager'

Een ander vernam van mede-inwoners dat er een aardbeving was geweest. "Een vriendin van mij uit Portugal maakte zich ongerust, die hoorde dat er een aardbeving was in de buurt van Hooghalen. Maar wij hebben niks gehoord of gemerkt. Alles stoelen stonden nog rechtop en de fietsen ook."