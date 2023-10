Na precies 140 jaar stapt Van Gogh weer 'zijn' huis binnen

"Hier in de gelagkamer stapte Vincent door deze deur naar binnen", vertelt Heily Stoel, terwijl ze op de oude deur in de hoek van de kamer wijst. "Precies op 2 oktober. Hij stapte uit de trekschuit die hier zijn halte had en vraagt of hij hier een kamer kan krijgen."

Stoel is de voorzitter van het Vincent Van Gogh Huis Drenthe. De afgelopen maanden onderging het huis in Veenoord een stevige verbouwing. De voorzitter laat vooral graag de gelagkamer zien, waar tot vorig jaar nog een restaurant in zat. "Voor ons was het belangrijk dat we hier dat verhaal konden vertellen. Anders ontbreekt er gewoon een deel. Het is prachtig om dat nu te doen."