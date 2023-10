Eerste sporters kunnen eind deze maand terecht in Huus voor Sport en Cultuur Zuidwolde

Sportclubs kunnen vanaf 30 oktober als eerste terecht in het nieuwe Huus voor Sport en Cultuur in Zuidwolde. Dat geldt voor verenigingen die eerder gebruik maakten van de tijdelijke opblaashal in het dorp. "Maar let op, beperkt", schrijft gemeente De Wolden op haar website.

Er geldt nog een maximum op het aantal mensen dat mag sporten in de nieuwe hal. Ook toeschouwers zijn nog niet welkom. Dat heeft met name te maken met de sanitaire voorzieningen. Die zijn er nog niet voldoende, stelt de gemeente. "Daar wordt najaar 2023 aan gewerkt, met het oog op de volledige opening van het pand in januari 2024."

Multifunctioneel

Stap voor stap wordt het gebouw in gebruik genomen. Op 16 oktober staan de werkzaamheden voor de ruimte rondom het nieuwe complex op de agenda.

De buitenruimte moet volgens De Wolden klaar zijn in de zomer van 2024. Binnenkort kunnen omwonenden een uitnodiging in de brievenbus verwachten met meer informatie over de plannen.

Het gebouw biedt niet alleen onderdak voor sporters. Onder meer de bibliotheek, Welzijn de Wolden, een fysiotherapiepraktijk, dorpshuis en biljartvereniging De Boerhoorn gaan er gebruik van maken.

In eerste instantie zou het gebouw zo'n 14 miljoen euro gaan kosten. Door de stijging van bouwkosten is dat bedrag uiteindelijk opgelopen tot 17,9 miljoen euro.

Stichting