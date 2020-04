Ben je ziek, maar denk je dat je niet besmet bent met het coronavirus, dan kun je in deze coronatijd nog steeds beter een afspraak maken bij de huisarts. Ook als je depressief bent. Volgens psycholoog Maarten Merkx van HSK Groep, die vestigingen in Assen en Hoogeveen heeft, daalt het aantal aanmeldingen bij de ggz-aanbieder. "Als je klachten hebt, blijf dan alsjeblieft naar de huisarts gaan."

Volgens Merkx, die mensen met angst- en depressiviteitsklachten behandelt, is het aantal aanmeldingen voor psychische zorg in de afgelopen weken bij HSK fors gedaald. Dit lijkt te komen door de coronacrisis, zegt Merkx. "Het is zorgelijk dat mensen niet naar de huisarts gaan met klachten. Want hoe langer je adequate hulp uitstelt, hoe erger de klachten worden."

Hij zegt dat de gevolgen van het uitstellen van psychische zorg te vergelijken zijn met sommige lichamelijke ziektes. "Bij uitstel kunnen de klachten erger worden en zelfs levenslang blijven", aldus Merkx. "Dit kan dramatisch uitvallen."

Corona

De 'intelligente lockdown' heeft ervoor gezorgd dat mensen hun levensstijl aanpassen. Dat daardoor de angst bij veel patiënten toeneemt lijkt logisch, maar volgens Merkx zou het ook positief kunnen uitvallen. "Het is niet allemaal negatief. Je ziet ook dat mensen meer aandacht aan elkaar besteden."

Een voorbeeld: de vele aanmeldingen om in de zorg een handje mee te helpen. Ook het wij-gevoel dat je op televisie ziet, kan een hartverwarmend gevoel bij mensen opbrengen. "Maar deze tijd is nergens mee te vergelijken", benadrukt Merkx. Het blijft volgens hem speculeren hoe de coronacrisis op de langere termijn uitvalt. "We weten het gewoon nog niet."

