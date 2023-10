Twee prijzen voor Marco Schuitmaker uit Roden tijdens Buma NL Awards

Marco Schuitmaker uit Roden is vanavond de grote winnaar geworden tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards. Zijn hit Engelbewaarder, geschreven door de vorig jaar overleden Pierre Kartner, werd in 013 in Tilburg uitgeroepen tot meest succesvolle single van 2023. Ook kreeg het lied de award voor meest succesvolle kroeghit.