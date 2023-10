Blijvende zorgen over drukke oversteek bij fietsbrug Nieuw-Amsterdam

De zorgen over de drukke fietsoversteek bij plaatselijk belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord zijn nog niet weggenomen. Integendeel juist. Al jarenlang probeert plaatselijk belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord de drukke oversteek bij de fietsbrug aan de Vaart Noordzijde en Vaart Zuidzijde onder de aandacht te krijgen bij de gemeente Emmen. Maar tot op heden vangt het bot.

Ook zijn er zorgen over de verkeersveiligheid over het algemeen op het dorp, liet secretaris Margriet Vorsteveld blijken tijdens de commissievergadering vanavond. "We willen dit opnieuw onder de aandacht brengen."

Te hard rijden

Volgens haar komen er veel signalen bij plaatselijk belang binnen over de drukte en de hoge snelheid waarmee er door de dorpen gereden wordt. "Het zijn drukke dorpen. We liggen tussen de snelweg en de omringende dorpen in", zegt ze. "We zien dat de politie er weleens staat te handhaven, we weten allemaal dat er veel te hard gereden wordt."

Vorig jaar is er een verkeersavond met de gemeente en politie georganiseerd om knelpunten te bespreken. "We hebben toen tien knelpunten gekozen met de gemeente", legt ze uit. De drukke fietsbrug en dan de oversteek aan de kant van de Vaart Zuidzijde sprong er bovenuit.

Geen voorrang verleend

"Er wordt hard gereden. Ouderen durven niet over te steken met een rollator. Voorrang wordt niet verleend", somt Vorsteveld op. "Een wegversmalling is geen optie in verband met hulpdiensten. Kleine kinderen kunnen niet zonder ouders oversteken. Er wordt geen voorrang verleend."

Maar tot op heden is er nog geen actie ondernomen. "Er zijn meerdere toezeggingen gedaan in mei 2019. Toen kregen we laatst weer de vraag of wij knelpunten kunnen aangeven of benoemen. Wij zijn hier al jaren mee bezig", zegt Vorsteveld tot haar verbazing. "Moeten we weer onderaan beginnen?" De secretaris geeft daarbij aan dat de fietsbrug een belangrijk punt is voor de dorpen als het gaat om de verbinding tussen de nieuwbouw en het centrum, de sportverenigingen en de school.

Geen toezeggingen