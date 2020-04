Zorgen bij horeca: 'Duurt nog wel even voordat mensen het avontuur weer aangaan'

Ronald Obbes in zijn lege café in Assen (Rechten: RTV Drenthe)

Al meer dan een maand zit de horeca grotendeels op slot. Verwacht wordt dat cafés en restaurants tot zeker 16 mei dicht moeten blijven. Ronald Obbes wacht de persconferentie in spanning af. Hij is eigenaar van café Lodewijk Napoleon en restaurant 't Wapen van Drenthe in Assen. "De gezondheid staat natuurlijk voorop", zegt hij. "We moeten voorkomen dat - als er een te grote verruiming van de regels komt - dat we misschien een tweede coronagolf krijgen. Maar 16 mei is nog best een eind weg..."

Uiteindelijk gaan de cafés en restaurants wel weer open, maar Obbes vraagt zich af hoe dat er dan precies uit gaat zien. "In mijn café komen mensen voor de gezelligheid, voor elkaar en voor het personeel. Als je straks maar drie gasten per 10 vierkante meter mag hebben, dan gaat de hele beleving van zo'n café eruit", verwacht hij. "Op het terras kun je nog wel wat trucs uithalen, maar niet iedereen heeft een groot genoeg terras om je omzet te kunnen halen."

Restaurant is ander verhaal

Bij zijn restaurant aan de Kop van de Vaart is het een ander verhaal. "Daar hebben we gelukkig een groter oppervlakte van 350 vierkante meter. We zijn nu bezig om alles anderhalvemeter-proof te maken", vertelt Obbes. "Er moet dus vrij veel meubilair uit. Ook moet je straks echt letten op het toelatingsbeleid. Op het terras van het restaurant zouden we eventueel met plexiglas kunnen werken."

De Assenaar maakt zich ook zorgen over de omgang van het personeel met de gasten. "Dat is juist zo'n leuk samenspel, maar dat valt weg als je op afstand met de gasten bezig moet zijn." Volgens Obbes is zoiets essentieel in een restaurant. "Als je heel steriel met mondkapjes en trolleys door een zaak met heel weinig tafels gaat rijden, dan mis je de kern van de horeca. Het is lastig voor te stellen hoe alles er straks uit gaat zien."

Het avontuur

Ook denkt de horeca-ondernemer dat het nog wel even duurt voordat mensen weer naar een café of restaurant durven. "Ik denk dat mensen heel langzaam willen wennen voordat ze het 'avontuur' weer aangaan om met meer mensen in contact te komen. Als je op straat kijkt, zie je ook mensen met boogjes om elkaar heenlopen. Veel denken: 'Als ik het maar niet krijg'. De drempel om de deur weer uit te gaan wordt wel hoger, ook al worden de regels versoepeld."