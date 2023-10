Drents-Griekse plogger actief op WK in Italië: 'Een bizar evenement'

Als een bezetene liep Daniel Angelis het afgelopen weekend rond Genua. Hij was er niet voor vakantie, werk of verwante doeleinden, maar wél voor het WK ploggen. Wat?

Mogelijk heb je er nog nooit van gehoord: ploggen. Het is een samentrekking van het Zweedse plocka, wat oprapen betekent, en joggen. Angelis, woonachtig in Meppel, was onze Drents-Griekse troef in het Italiaanse Ligurië.

'Rennen, pakken en weer verder'

Met zijn bloedverwanten in Griekenland vertegenwoordigde Angelis dit land tijdens het wereldkampioenschap. Maar er zat weinig tussen of Angelis was gewoon in Meppel gebleven. "Ik kwam dit op het spoor door de plogger die Nederland representeerde. Hij had er iets over gepost."