Casper Kloos stopt als fractievoorzitter Leefbaar Tynaarlo

Kloos verdwijnt dus niet helemaal van het toneel. "Ik heb genoeg energie om nog eens vier jaar als raadslid te fungeren. Dat kan alleen met steun van de kiezer natuurlijk. Als men mij niet meer wil, moet ik mijn dagen gaan vullen met vissen of zo. Ook leuk, maar dat zal mij niet gelukkig maken."

Focus op sociaal domein

Jarenlang was hij de voorman van de lokale partij, maar nu is het genoeg geweest. Sinds twee jaar zit Leefbaar Tynaarlo in de coalitie. Dat was voor Kloos een omslagpunt. Die positie werd als 'complex en soms ongemakkelijk ervaren'. Het bestuur van de partij zegt er in een brief het volgende over: 'Kloos is meer van directheid, openheid en gaat vaak recht-voor-zijn-raap de strijd aan. Hij heeft aangegeven dat hij zich liever focust op het sociale domein en het ombudswerk voor mensen die zijn steun zo goed kunnen gebruiken.'

Begin maart stemde de fractie Leefbaar Tynaarlo unaniem voor opvolger Jurryt Vellinga. Vellinga nam de taken van Kloos al over wanneer hij afwezig was. "We denken dat Jurryt een heel goede keus is om deze nieuwe fase van de partij verder vorm te geven", aldus het bestuur van de partij. "Jurryt is een intelligente, verbindende man die politiek werk kent, al jaren betrokken is bij onze partij en zich ook graag richt op nieuwe dossiers als duurzaamheid, energie, biodiversiteit en klimaatverandering."

Garantie voortbestaan

Door een stap terug te doen, is Kloos van mening dat het voortbestaan van de partij de aankomende 25 jaar gegarandeerd wordt. "Nieuwe en jonge mensen moeten het gezicht verder gaan bepalen. Dat is geen gemakkelijke klus, maar ik zal ze daarbij wel helpen met steun van de kiezer. Ik heb veel vertrouwen in de mensen die we momenteel opleiden. Ze tonen aan dat ze het kunnen."

Kloos blijft nog wel voorzitter van de kiesvereniging Leefbaar Tynaarlo. Ook zal hij, zo geeft hij aan, in zijn nieuwe rol als raadslid tot 2026 actief en zichtbaar aanwezig zijn.

Lees ook: