Vissen populair tijdens coronacrisis

Volgens de organisatie zijn het vooral de ouders die samen met hun kinderen weer met een hengeltje langs de kant zitten. "Mensen hebben er nu echt tijd voor en het werkt ontspannend. Daarnaast is er veel ruimte zodat mensen prima afstand kunnen houden. Vergeleken met vorig voorjaar zijn er al 25 procent meer vispassen de deur uit. Vooral afgelopen week kregen we veel aanvragen binnen", vult Mensinga aan.

Hengelverkoop varieert per regio

Ad Westenbrink van Sense Outdoor in Hoogeveen levert visspullen aan meer dan 400 hengelsportzaken in de Benelux. "Het verschilt aardig per regio. Hier in het Noorden merk je dat mensen massaal langs de waterkant gaan zitten. De winkels waar wij leveren in Drenthe verkopen meer spullen. Maar de situatie in België is daarentegen wel anders. Door de lockdown gaat daar niemand vissen. Dus het compenseert elkaar. Maar ik ben wel benieuwd hoe de verkoop met dit mooie weer zou gaan als we geen corona hadden".