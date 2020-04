Wolf sloeg afgelopen maand toe bij verschillende schaapskuddes

In Erm werd op 19 en 25 maart een schaap doodgebeten. Uit het DNA-onderzoek blijkt dat het eerste dier is doodgebeten door een wolf, meldt BIJ12. Van het tweede schaap is nog niet van bekend door welk dier het is aangevallen.

De drie schapen die op 26 maart in Norg zijn doodgebeten, zijn ook het slachtoffer van een wolf. Een dag later sloeg een wolf ook toe bij drie schapen in Veenhuizen. Het is de eerste keer dat de wolf in deze regio actief was. Tot nu toe sloeg het roofdier vooral toe in de omgeving van Erm, de gemeente Midden-Drenthe en in omgeving van het Drents-Friese Wold.

Op 6 april is voor het laatst een melding gedaan van doodgebeten schapen in de provincie. Toen werden vier schapen gevonden in Hooghalen. DNA-onderzoek moet hier nog uitwijzen of het om een aanval van een wolf gaat.

Wanneer uit DNA-onderzoek duidelijk wordt dat schapen zijn doodgebeten door een wolf, kan een boer een schadevergoeding aanvragen.

