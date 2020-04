Advies: opvang weer open na meivakantie, basisscholen beperkt open

Voor basisscholen adviseert het OMT voorbereidingen te treffen voor 'halve bezetting per dag totdat er meer gegevens beschikbaar komen uit Scandinavische landen waar de scholen inmiddels geopend zijn of opengaan'. Dat valt te lezen in het advies van het Outbreak Management Team waarover de NOS schrijft.

Het voortgezet onderwijs blijft als het aan het OMT ligt voorlopig nog dicht, maar kan wel beginnen met plannen te maken voor fysiek onderwijs. Dat zou dan pas beginnen één maand na de heropening van de opvang en basisscholen, mits er tot die tijd 'geen uitbraken op scholen hebben voorgedaan'. De 1,5-meterafstandsmaatregel moet wel gewaarborgd zijn bij een eventuele heropening van middelbare scholen, adviseert het OMT.

Voor het mbo, hbo en de universiteit kunnen er in de toekomst misschien uitzonderingen worden gemaakt op het verbod op fysiek onderwijs, zegt de NOS. Het gaat dan bijvoorbeeld om stages en praktijkonderwijs. Andere vormen van fysiek onderwijs hebben volgens het OMT een te groot risico op 'verdere, te brede of te snelle verspreiding'.

Sporten

Daarnaast geeft het OMT een positief advies voor kinderen, jongeren en individuele topsporters. Kinderen tot 12 jaar zouden buiten weer aan teamsporten mogen doen. Ze hoeven dan niet anderhalve meter afstand te houden. Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar geldt ook dat ze mogen sporten, maar zij moeten wel op de anderhalve meter blijven letten. 'Georganiseerde sport' voor andere groepen is volgens het OMT niet verstandig. Hierbij kunnen zogeheten druppelwolken ontstaan, die tot twintig meter achter een rennende sporter waargenomen kunnen worden. In zulke wolken zouden virusdeeltjes kunnen zitten.

Het kabinet vergadert later vandaag over het advies.