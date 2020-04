Slagbomen bij grote parkeerplaatsen Natuurmonumenten

Een landelijke projectgroep van Natuurmonumenten onderzoekt de haalbaarheid van het heffen van parkeergeld. Bij Landgoed Hackfort in de Achterhoek zijn deze week al slagbomen geplaatst. Bezoekers gaan er 1,75 euro per uur of 7 euro per dag betalen voor een uitje in de natuur ter plaatse.

Beleidswijziging

Volgens woordvoerder Marjolein Koek is het de bedoeling deze beleidswijziging ook 'uit te rollen' op andere plekken. "We kijken naar waar het haalbaar is. Er zijn heel veel factoren waar we rekening mee moeten houden."

Zo moeten de kosten opwegen tegen de baten. Technisch moeten er niet teveel obstakels zijn. De parkeerterreinen moeten daarnaast in eigen bezit van Natuurmonumenten zijn. Bovendien moet bij de betaalde parkeerplaatsen geen overloop gaan plaatsvinden naar plekken waar mensen dan nog wel gratis kunnen parkeren.

Oud plan

De opbrengst van de parkeerkosten gebruikt Natuurmonumenten voor het onderhoud van de natuurterreinen. Ook in 2014 had Natuurmonumenten al plannen om parkeergeld te gaan heffen, maar zag daar toen vanaf.

Natuurmonumenten heeft in Nederland 107.000 hectare natuurterrein in bezit. In Drenthe heeft de organisatie 12 natuurterreinen. Het Dwingelderveld, Drents-Friese Wold, De Onlanden en het Fochteloërveen zijn daarvan de grootste.