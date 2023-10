Molukse tentoonstelling Menyala trekt fors meer bezoekers dan verwacht

Ruim 54.000 mensen hebben een bezoek gebracht aan de dit weekend afgesloten tentoonstelling Menyala - de buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe. Dat is bijna het dubbele van het aantal bezoekers waar het Drents Museum van tevoren op rekende.

De tentoonstelling kwam tot stand door een samenwerking tussen het museum in Assen en een groep van zeven jonge Molukkers. Een nieuwe formule, die het museum in de toekomst vaker wil gebruiken.

Andere verhalen

"Als je documentaires ziet of boeken leest over de Molukkers, dan zie je vrij vaak hetzelfde verhaal. Wij zijn op zoek gegaan naar kleinere verhalen, andere verhalen. Ik denk dat we in die missie geslaagd zijn", vertelt conservator Jan van Zijverden.