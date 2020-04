De Wolden wil landschap niet te veel aantasten bij verduurzaming

Het landschap in gemeente De Wolden mag niet te veel lijden onder verduurzaming van de gemeente. De Wolden wil dat inwoners en ondernemers met plannen komen om in 2030 minimaal 70 procent van de gebruikte energie in de gemeente zelf op te wekken.

De Wolden verwacht dat er in 2030 0,1 terrawattuur aan energie opgewekt moet worden om aan die doelstelling te voldoen. "We hebben nu een stip op de horizon gezet. Met ondernemers en inwoners willen we daar verder invulling aan geven", zegt wethouder Gerrie Hempen.

Windmolens en zonneweides?

Die energie kan opgewekt worden met tien grote windmolens of met 100 hectare zonneweides. Dat heeft echter niet de voorkeur in de landelijke gemeente. "Behoud van het landschap is een van de speerpunten", licht Hempen toe. Zonnepanelen op daken en kleine windmolens zijn acceptabeler. "We willen het kleinschalig houden en willen de daken maximaal benutten. Maar met alleen daken is de doelstelling niet haalbaar."

Daarom vraagt de gemeente inwoners en ondernemers na te denken over bijvoorbeeld kleinschalige zonneakkers. Hempen: "Wij willen dat er minimaal 50 procent lokaal eigenaarschap is." Hempen verwacht niet dat terugleveren van opgewekte energie een probleem gaat vormen. Daar lopen nu veel duurzaamheidsinitiatieven op vast. "Enexis en Tennet zijn er druk mee bezig. Daarnaast kan er bij de kleine eaz-windmolens energie worden opgewekt voor eigen gebruik." Op verschillende boerenerven in de gemeente staat al zo'n kleine windmolen.

RES

Het plan van De Wolden is onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES), waarin de provincie Drenthe, de gemeenten en waterschappen plannen maken om duurzaam om te gaan met energie. De Wolden wil in 2040 100 procent van de zelf verbruikte energie opwekken.