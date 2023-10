Werk aan A28 bij Fluitenberg: verkeer richting noorden moet omrijden vanavond

De A28 tussen Fluitenberg en Pesse is vanavond en vannacht afgesloten. Vanwege 'grootschalige werkzaamheden' moet verkeer richting het noorden omrijden.

Op verschillende plekken wordt aan de snelweg gewerkt. Vanaf 20.00 uur is het omrijden geblazen. "Het verkeer op de A28 in de richting van de Assen wordt omgeleid via N374 en N381", meldt Rijkswaterstaat. Om 5.00 uur morgenochtend wordt de weg weer vrijgegeven. Naar verwachting zijn omrijders tien tot dertig minuten extra reistijd kwijt.