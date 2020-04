Pompstations zien omzet halveren: 'En nog geen teken van herstel'

Het aantal klanten bij de tankstations is sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus in Nederland drastisch gedaald, constateert pomphouder Ewout Klok uit Hoogeveen. "De omzet is met 55 procent verminderd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", geeft hij een kijkje in de cijfers. "Dat is eigenlijk best gek, want de benzineprijs is nog nooit zo laag geweest."

Niet alleen aan de pomp komen minder klanten, ook in de shop neemt de verkoop af, hoewel deze daling volgens Klok lang niet zo groot is als bij de verkoop van brandstof. Klok: "Dat heeft ook met de accijnsverhoging van tabak te maken, waardoor je meer omzet maakt. We zien daarnaast wel veel passanten die een tabakje, een flesje drinken of broodjes kopen."

Meer auto's de weg op

Uit gegevens van het NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, bleek dat het de laatste weken weer een beetje drukker op de wegen werd. Dat zou kunnen betekenen dat ook pomphouders dat merken in de stijgende verkoop, maar volgens Klok is daar geen sprake van. "Gevoelsmatig is het drukker op de weg, maar ik zie nog geen tekenen van herstel bij mij aan de pomp."

Naast pomphouder is Klok ook voorzitter van BETA, de belangenvereniging van tankstations. Hij vreest dat door de coronacrisis pompbedrijven personeel moeten ontslaan. Dat heeft er in zijn ogen mee te maken dat ondernemers hun bedrijven gaan herstructureren en dan concluderen dat ze minder mensen nodig hebben. "Als artikelen online wel verkopen maar in de winkel niet, is minder personeel in de winkel nodig", zegt hij.

Scholen open betekent meer vervoer

Ook Richard Fieten van Fieten Olie moet flink inleveren. "Bij ons gaat het om zo'n 40 procent omzetverlies", zegt hij. Fieten zet minder personeel in en is korter open. Daarnaast worden tankwagenchauffeurs die nu minder werk hebben elders in het bedrijf ingezet.

Het bedrijf wacht de besluiten van het kabinet over de maatregelen na 28 april in spanning af. Fieten hoopt dat de economie weer op gang komt. "Als de scholen open gaan, neemt ook het vervoer weer toe", voorspelt hij. Hij ziet overigens ook beroepsgroepen waarin juist meer wordt gereden, zoals bouwvakkers die niet meer bij elkaar in het busje naar hun werk gaan, maar elk in een apart voertuig.

Prijs voor vat olie historisch laag

Een ander gevolg van de coronacrisis is dat de prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie gisteren zelfs negatief werd. De vraag naar olie is dramatisch gedaald. Dat heeft ook gevolgen voor de benzineprijs in Nederland, zeggen de pomphouders, al gaat daar nog wel tijd overheen.

Benzine zal echter nooit gratis worden, benadrukken ze, omdat er accijnzen en belastingen op worden geheven. Bovendien kan nauwelijks worden geprofiteerd van de lage prijs omdat er nauwelijks wordt gereden. Fieten constateert dat klanten straks meer betalen aan accijnzen en belastingen dan voor de olie zelf.