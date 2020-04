Nieuwe boring nodig om laatste restje gas uit veld De Wijk te halen

Klopt allemaal, zegt Henriët Jager van de NAM. "Het Wijker gasveld tussen Hoogeveen en De Wijk is bijna leeg. Maar gasvelden zijn vaak als een huis met meerdere kamers zonder deuren en ramen. Dat is bij dit gasveld ook zo. En om in de zolderkamer te kunnen komen, moeten we een nieuwe boring loodrecht naar beneden in die kamer doen. We kunnen er niet bij via één van onze andere putten."

En die 'zolderkamer' zit relatief dicht op het aardoppervlak. Er hoeft 'slechts' vijfhonderd meter geboord te worden. Net buiten Echten - vlak aan de Hoogeveense vaart - verrijst een tijdelijke boortoren van dertig meter hoog. "Op 21 of 22 april is het bouwen klaar, dan begint het boren. Dat duurt twee keer vijf dagen met een pauze erin voor werkzaamheden aan de put. Daarna wordt de toren weer afgebroken", legt Jager uit.

De nieuwe aardgas boorlocatie is vlak bij het huis van Annie Brandsma in Echten (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Geen protest omwonenden

Zoveel protest en verzet als er is tegen de gaswinning door concurrent Vermillion in de zuidwesthoek van Drenthe, zo berustend zijn de omwonenden in Echten. Annie Brandsma, die al haar leven in Echten woont, weet niet beter. Toen ze een klein kind was begon de NAM er al met gaswinning. Ze woont vlak bij de nieuwe boorlocatie: "We weten al tien jaar dat er nog een nieuwe put bij zou komen. En de NAM communiceert goed over wat ze wil gaan doen in het gebied. Natuurlijk hebben we als omwonenden vragen, zeker sinds alle toestanden in het Groninger gasveld."

Henriët Jager van de NAM legt uit dat er verschil in beide velden zit. "Dit Wijker gasveld is duizenden malen kleiner dan het Groninger veld. Het gesteente waar het gas in zit is heel anders. En sinds 2013 pompen we stikstof in het veld om het laatste gas eruit te duwen. Die stikstof neemt de plek van het gas in. Gelukkig zijn hier nog nooit aardbevingen geweest." Brandsma vervolgt: "Voordat ze de nieuwe boring gaan doen is bij alle huizen in de omgeving een nulmeting geweest naar scheuren door een onafhankelijk bureau." Jager: "Dit alles samen met het feit dat de NAM er al zo lang is en we elkaar kennen, maakt het mogelijk dat we hier nog wel naar gas kunnen boren."

Wel zorgen

Dat neemt niet weg dat er wel vragen en zorgen zijn. Bijvoorbeeld bij Danica Kleindienst. Ze woont pal naast de boorlocatie, in een boerderij gebouwd ver voor 1800. "De vorige keer dat ze hier een poging hebben gedaan stond mijn servies te rammelen in de kast. Niet door de boring, maar door de voorbereidende werkzaamheden. Het werk is toen ook stilgelegd."

Kleindienst hoopt dat het deze keer wel goed gaat. De NAM heeft in ieder geval een grote muur gebouwd om geluid- en lichthinder zoveel mogelijk tegen te gaan. Manon Broekman en Jurriaan Klein zijn kort geleden op een steenworp afstand komen wonen. Broekman: "We weten dat de NAM hier al lang actief is. We hebben er niet zo veel problemen mee."

Restje is de moeite waard

Overigens is 'het laatste restje' uit het Wijker gasveld nog wel de moeite waard: twee miljard kuub aardgas. Genoeg om heel Drenthe zes jaar van energie te voorzien. Jager: "We zullen in de energietransitie ook nog aardgas nodig hebben om over te kunnen gaan op alternatieve duurzame energiebronnen."