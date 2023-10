Rooksignalen uit Hoogeveen: beleid voor eerste coffeeshop in de maak

Legaal een jointje kopen in Hoogeveen. Volgend jaar lijkt het er wellicht van te komen. De gemeente is namelijk bezig om de komst van een coffeeshop mogelijk te maken.

Nu laat wetgeving nog geen coffeeshop toe. Vorig jaar diende de VVD een motie in met het verzoek om de mogelijkheden te onderzoeken voor een coffeeshop in Hoogeveen. Een meerderheid van de raad ging destijds akkoord met dat voorstel.

Daarna volgde onderzoek naar de mogelijkheden. De gemeente is nu bezig met het maken van beleid. Donderdagavond worden alle fracties tijdens de raadsvergadering bijgepraat over de ontwikkelingen.

Strenge selectie

In eerste instantie is er plek voor één coffeeshop. Ondernemers die interesse hebben om een wiettent te openen hebben dan wel een gedoogverklaring nodig. Alle geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de gemeente. Wel is er een strenge selectieprocedure, schrijft Hoogeveen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt gaat niet op. Ook wordt er geen wachtlijst gehanteerd.

De gedoogverklaring geldt dan in principe voor tien jaar. Daar is wel een aantal regels aan verbonden. De coffeeshop mag niet in de buurt van scholen komen of overlast veroorzaken. Ook mag er geen wiet worden verkocht aan minderjarigen. Verder mogen illegale harddrugs logischerwijs geen onderdeel zijn van het aanbod en geldt er een maximumaantal gram cannabis dat verkocht mag worden per klant.

Gezondheidsrisico's

Tijdens de verkenning is GGD Drenthe om informatie gevraagd. De GGD deed onderzoek naar wietgebruik onder Drenten in 2022. Uit de resultaten blijkt dat 17,4 procent van alle inwoners tussen de 18 en 65 jaar in Hoogeveen weleens cannabis heeft gebruikt. Dat getal ligt in Assen (27,9 procent) en Meppel (27,2 procent) hoger. In Assen, Emmen en Meppel zijn al coffeeshops.

In het rapport haalt de GGD Drenthe ook onderzoek aan van het Trimbos-instituut. Dat is een organisatie die onderzoek doet naar geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Dat schrijft dat voor de meeste gebruikers van cannabis het gebruik beperkt blijft. Dat zou niet tot substantiële gezondheidsproblemen moeten leiden.

Toch zijn er wel wat gezondheidsrisico's, zegt de organisatie. Aantasting van het geheugen wordt bijvoorbeeld genoemd, of een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychische stoornis. Het rokken van cannabis gaat gepaard met een aantal risico's voor de luchtwegen, zoals kortademigheid en bronchitis. "Gezien de gezondheidsrisico's adviseert de GGD het gebruik van cannabis te voorkomen."

Locaties voor coffeeshop

Tijdens de verkenning zijn mogelijke locaties voor het vestigen van een coffeeshop onderzocht. Volgens de gemeente is een wiettent alleen toegestaan in gebieden waar dag- en avondhoreca zich mogen vestigen. Een coffeeshop zou mogelijk toegestaan zijn rond het stadscentrum. Winkelcentra worden ook genoemd als optie.