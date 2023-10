Verdachte steekincident Hoogeveen is 63-jarige man

De man die gisteren werd opgepakt voor het neersteken van een vrouw aan de Kortewijkstraat in Hoogeveen is een 63-jarige inwoner van die stad.

Dat maakt de politie vandaag bekend. Rond half zes werd de 59-jarige vrouw neergestoken voor een woning. Zij raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte ging er na de steekpartij vandoor. Een half uur later kon hij worden aangehouden in een woning aan De Plevier in dezelfde plaats. Hij zit nog vast.