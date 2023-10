Maatregelen na drugs in spelersbus VV Musselkanaal: 'Een inktzwarte dag'

Niet veel extra's te doen

De club heeft al tijden anti-drugsregels. In de toekomst kijkt het bestuur of die nog bij de tijd zijn. Maar veel meer dan het bestraffen van drugsgebruik zit er niet in. "We hebben wel een nagedacht over een drugstest voor spelers. Maar dat mag niet in verband met de privacyregels. We kunnen er verder niks mee doen."