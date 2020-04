Wolf duikt weer op in Drenthe

Begin november kwamen de eerste meldingen van doodgebeten schapen, waarna Arends wildcamera's ophing. Tot een maand geleden liet het dier zich regelmatig zien. Dat betekent dat er een kans is dat het dier zich hier vestigt. Maar de afgelopen maand verdween de wolf uit het zicht.

Of de wolf op de camerabeelden van Arends dezelfde wolf is die in de maanden hiervoor werd gespot, dat is niet duidelijk. Hiervoor is DNA-onderzoek nodig. Ook is niet bekend of het een mannetje of vrouwtje is.

Doodgebeten schapen

Hoewel er in de afgelopen weken nergens een wolf werd gezien, liet het dier wel een spoor met slachtoffers na. Zo werden er schapen in Erm, Norg en Veenhuizen doodgebeten. Uit DNA-onderzoek bleek dat de schapen inderdaad door een wolf waren doodgebeten. Het is onduidelijk of dat is gebeurd door de wolf die op de camerabeelden van Arends is te zien.

Lees ook: