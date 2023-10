Hoe oud is de Zuidlaardermarkt nou echt?

Volgende week is het weer zover, dan komen paardenliefhebbers van heinde en verre naar Drenthe voor de Zuidlaardermarkt. Al sinds de middeleeuwen is de Zuidlaardermarkt een begrip. Het is de grootste paardenmarkt in Europa en wordt ieder jaar op de derde dinsdag van oktober gehouden. Naast de paardenmarkt op dinsdag is op maandag de Zuidlaardernacht en vanaf vrijdag is er kermis in het dorp.

Dit jaar is het de 822ste editie van het festijn. Hoewel, is dat wel zo? Bij Zoek het uit! kwam de vraag binnen: Hoe oud is de Zuidlaardermarkt nu écht?

Feestje 750 jaar

Laten we eerst eens kijken hoe men bij de algemeen geaccepteerde leeftijd van 822 jaar komt. In de jaren 50 is archiefonderzoek gedaan naar de oorsprong van de markt. Onderzoekers kwamen een verhaal tegen over een markt in 'Laren' in 1231. Uit dit verhaal trokken zij de conclusie dat de markt dan vast ook al in 1201 gehouden werd. Volgens die telling zijn we nu dus toe aan aflevering 822.

Onterecht gefeest

Latere onderzoekers onthulden in 1992 dat dit niet kon kloppen. Ze concludeerden dat het in de archiefstukken ging om een markt in mei, die vermoedelijk ook nog in Noordlaren werd gehouden en dus niets te maken had met de Zuidlaardermarkt.