Laszlo Buring: van outlaw countrymuzikant naar YouTube-sensatie

De eerste keer dat hij op de planken stond in Drenthe was als outlaw countryduo Same Old, samen met zanger en gitarist Stijn Bloemhof. Maar Laszlo Buring uit Eelde kan slecht stilzitten en maakt ook in z'n eentje muziek.

Wat hij allemaal doet is ook te volgen via zijn YouTube-kanaal, dat inmiddels tienduizenden volgers en trouwe fans heeft.

Dire Straits

"Halverwege 2021 heb ik wat muzikale experimentjes opgenomen, waarbij ik nummers van bekende bands of artiesten in de stijl speelde van andere artiesten, zoals Dire Straits en Pink Floyd", vertelt Buring. "Dus eigenlijk gebruik ik de stijl van de ene band en speel een nummer van een andere band. En dat bleek een succes." Zo kan het zomaar zijn dat Mark Knopfler een nummer van Pink Floyd doet of andersom.

Het blijft niet bij twee bands. Het YouTube-kanaal van de artiest staat vol met video's van Buring die legendarische artiesten elkaars muziek laat spelen. Maar ook liedjes van mineur naar majeur, experimentele solo's en andere fictieve samenwerkingsverbanden tussen wereldberoemde muzikanten.

Meer dan miljoen keer bekeken

De best bekeken video is die van Sultans of a Swing als het geschreven zou zijn door Pink Floyd. "Die is meer dan een miljoen keer bekeken, geloof ik. Ja, dat was een leuke verrassing", glimlacht de gitarist bescheiden.

Hij is nooit aan de video's begonnen om er groot mee te worden. "Het was gewoon puur voor de lol." Maar inmiddels is het uit de hand gelopen en heeft hij een fanatiek en drukbezocht YouTube-kanaal. "Ik merkte dat er best wel veel reacties op kwamen en ook verzoekjes. Ik kan natuurlijk niet alle verzoekjes inwilligen, maar er zitten soms zulke leuke suggesties tussen, die ik dan uitprobeer. Dan ben je een paar dagen verder en dan rolt er een nieuw nummertje uit."

Nooit genoeg

Buring is nooit flauw van zijn gitaar. "Dat gebeurt mij bijzonder weinig, moet ik zeggen. Ik speel akoestisch en elektrisch. Als ik de ene gitaar wegzet, pak ik de ander gauw op en andersom. Tot nu toe ben ik in ieder geval nog nooit uitgekeken geweest op de gitaar." Hij vertelt dat hij niets liever doet dan uren achtereen met een gitaar in de hand nieuwe dingen proberen te spelen. De onuitputtelijke stroom aan muzikale informatie op internet helpt daarbij. "Je kunt eindeloos ontdekken."