'Als uitstel van de Gamma Racing Days maar geen afstel wordt'

De Gamma Racing Days die van 7 tot en met 9 augustus op het TT Circuit op de kalender staan worden, als dat nodig is in verband met het coronavirus, uitgesteld naar eind september of begin oktober.

"Mocht de premier vanavond bekendmaken dat grote evenementen tot 1 september in Nederland niet plaats mogen vinden dan gaan we in overleg met het TT Circuit over een vervangende datum", zegt sportpromotor Lee van Dam.

"Na de TT is de Gamma Racing Days met 80.000 tot 90.000 bezoekers het grootste evenement op het TT Circuit. En dus is het ook heel belangrijk voor de horeca voor het circuit om inkomsten te genereren."

Van Dam hoopt wel vurig dat het evenement later in het jaar sowieso door kan gaan. "Het is dit jaar alweer de 21e editie van het evenement. Uitstel is voor ons niet zo'n probleem, maar afstel wel. We hebben in de afgelopen jaren zorgvuldig onze sponsoring rond dit evenement opgebouwd. Dat is uniek. Dat willen we graag zo houden."

DTM op TT Circuit

Buiten de Gamma Racing Days is Van Dam ook verantwoordelijk voor de DTM. Het prestigieuze Duitse toerwagenkampioenschap maakte vorig jaar juli, met 30.000 bezoekers zijn debuut op het TT Circuit. Dit jaar staat het evenement van 4 tot 6 september gepland.

"In Duitsland zijn grote evenementen tot 1 september al verboden. Daardoor zouden wij in Assen de eerste DTM-race van het seizoen kunnen zijn. Maar het blijft natuurlijk allemaal koffiedik kijken", besluit Van Dam