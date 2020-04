Legerhelikopter brengt patiënt naar Groningen Airport Eelde: "Die hoor je wel"

Voor het eerst heeft een legerhelikopter een patiënt van de Waddeneilanden naar Groningen Airport Eelde gebracht. Het geluid van de zware heli was gisteravond in de verre omtrek van de luchthaven te horen.

De patiënt was op weg naar een Gronings ziekenhuis.

Normaal een ANWB-heli

Normaal gesproken worden patiënten van de Wadden door een helikopter van de ANWB opgehaald, maar die heli wordt nu alleen gebruikt voor het vervoer van coronapatiënten.

"'Het is wel even een ander formaat. Die hoor je wel", zegt commandant Bart Blok van het 860 Squadron dat met de N90-heli vliegt. "We vliegen met patiënten vanaf de Waddeneilanden, met uitzondering van Texel. We hebben besloten in overleg met het UMCG om niet op het helidek te landen, maar in Eelde", zegt Blok tegen RTV Noord.

Ambulance voor dicht hek

Maandagavond landde de helikopter voor het eerst op Groningen Airport Eelde. Buurtbewoners merkten op dat de heli de motor lang liet draaien.

"De ambulance werd tegengehouden bij het hek. We bellen onderweg altijd met de ambulance en meestal komen we dan tegelijkertijd aan. De overdracht duurt normaal gesproken vijf à zes minuten. Maandag lieten we de motor draaien, omdat we dachten dat de ambulance er elk moment kon zijn. We doen dit liever niet. Zonde van de brandstof."

Late vlucht

De NH90-helikopter van Defensie mag tot tien uur 's avonds vliegen. Daarna is de helikopter van de ANWB aan de beurt. Toch was de late vlucht van maandagavond binnen de regels.

"Het probleem is: wie gaat er om 21.45 uur vliegen? De NH90 of de ANWB-heli? Wij mogen nog om 21.59 uur de lucht in vanuit Den Helder. Eenmaal in de lucht zijn we een zogenaamde lifeliner (een traumahelikopter, red.). Je kunt tegen elf uur dus nog een NH90 voorbij horen komen. Rond 21.45 uur vertrekken we nog. Is het dichter tegen tien uur, dan overleggen met de ANWB wie er de lucht ingaat. We hebben niet de behoefte om boven de stad Groningen te opereren", aldus Blok.