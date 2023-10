Voor één keer met de Duitse trein naar Coevorden tijdens Duitse Dag

Over een jaar of drie moet hij dagelijks rijden, de trein van Bad Bentheim naar Coevorden. Maar een paar honderd Duitsers probeerden 'm vandaag al uit. Op weg naar de Duitse Dag in Coevorden.

De stedenband Coevorden-Nordhorn bestaat zestig jaar. Om dit te vieren tuft een trein vandaag twee keer heen en weer naar Coevorden. Nog niet op volle snelheid, want daarvoor moet de spoorlijn van Neuenhaus naar Coevorden eerst flink op de schop. Met de sonderfahrt reizen Duitsers en wat in Duitsland wonende Nederlanders naar de Ganzenstad.

'Spannend!'

Als alles meezit, kunnen treinreizigers in 2025 of 2026 dagelijks ieder uur naar Coevorden. Het stuk spoor van Bad Bentheim over Nordhorn naar Neuenhaus is al opgeknapt en sinds 2019 rijdt de Bentheimer Eisenbahn hier weer met personentreinen. En met succes. De andere kant op naar Coevorden reed de laatste personentrein in 1939 en bleven alleen goederentreinen over.