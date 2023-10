Vrouw alsnog veroordeeld voor fraude met PGB-geld in Emmen

Door te frauderen met persoonsgebonden budgetten (PGB) heeft een 56-jarige vrouw de gemeente Emmen voor twee ton opgelicht. De rechter veroordeelde haar tot drie dagen cel (gelijk aan het voorarrest) en een voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur.

De vrouw woont nu in Spanje. Ze verscheen vandaag niet voor de politierechter in Assen, haar advocaat wel. Ze had in de periode van oktober 2016 tot juli 2019 in Veenoord een coachingsbureau. Ze regelde voor twaalf cliënten zorg op basis van PGB. Ze zou ten onrechte zo'n 200.000 euro aan zorggelden hebben gedeclareerd.

Anonieme melding

De gemeente Emmen begon na een anonieme melding in 2019 een onderzoek. Er was gemeld dat er groepsbegeleiding en individuele begeleiding werden gegeven door een mevrouw met een eigen bureau, maar in werkelijkheid gebeurde dat niet. De urendeclaratie klopte inderdaad niet. De administratie deugde evenmin.

Er waren uren gedeclareerd voor individuele begeleiding, maar ook voor groepsactiviteiten op hetzelfde moment. En dat terwijl de vrouw geen personeel in dienst had. Ook waren er uren voor coaching gedeclareerd voor een cliënt die op dat moment op vakantie was. De vrouw kon inloggen op de DigiD van de zorgvragers, zonder dat ze daarvoor een machtiging had.

'Naar eer en geweten'

Ze maakte gebruik van zorgovereenkomsten, die door de cliënten niet werden herkend en niet waren ondertekend. De vrouw had naar eer en geweten gehandeld, zei ze destijds tegen de recherche. Het werd haar pas duidelijk dat ze fouten had gemaakt toen ze hierop werd gewezen, zei ze destijds.

De zaak werd in 2022 door het Openbaar Ministerie (OM) voorwaardelijk geseponeerd. Dat houdt in dat de vrouw niet zou worden vervolgd, mits ze niet opnieuw in de fout zou gaan. De gemeente Emmen diende daarover een klacht in bij het gerechtshof in Leeuwarden. Het hof besliste dat het OM die beslissing moest heroverwegen.

Te lang op de plank gelegen

"Mevrouw heeft meerdere signalen gehad dat haar werkwijze niet goed was. Desondanks ging ze door", zei de officier van justitie. Het gaat hier om een hoog bedrag. Normaal gesproken zou daarvoor een celstraf moeten worden opgelegd, maar de zaak heeft onnodig lang bij het OM op de plank gelegen. Ze hield rekening met het tijdsverloop.

Daarnaast tellen ook de persoonlijke omstandigheden van de vrouw mee, zei de aanklaagster. Ze eiste een voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur. De advocaat vroeg de vrouw vrij te spreken. "Ze had de volle overtuiging dat ze volgens de richtlijnen handelde. Er is geen sprake van opzet", zei de juriste.

Te veel en te vaak